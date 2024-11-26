Самый старый мужчина планеты умер в возрасте 112 лет

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Самый старый человек на планете и самый пожилой ветеран Второй мировой войны, британец Джон Тиннисвуд, скончался на 113-м году жизни. Об этом информировал телеканал Sky News, ссылаясь на заявление Книги рекордов Гиннесса.

Сообщается, что Тиннисвуд, который получил титул самого старого из ныне живущих людей в мире в апреле текущего года после смерти 114 венесуэльца Хуана Переса, ушел из жизни 25 ноября в доме престарелых города Саутпорт.

Как отмечает Sky News, в интервью, которое журналисты взяли у Тиннисвуда в августе по случаю его 112-летия, он объяснил свой рекорд умеренностью во всем. Вместе с тем Тиннисвуд, родившийся в год гибели "Титаника", признавался, что особенным секретом он поделиться не может, и полагал, что ему просто повезло.

Тиннисвуд пережил обе мировые войны, а в годы второй из них работал в финансовой службе Вооруженных сил. Позже он продолжил работать в качестве бухгалтера, в том числе в нефтяных компаниях Shell и BP, а также занимался логистикой. У него осталась дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.

Список долгожителей всех времен возглавляет Дзироэмон Кимура из Японии, он прожил 116 лет и 54 дня и умер в 2013 году. Сама пожилая из сегодня живущих женщин в мире - 116-летняя японка Томико Итоока.