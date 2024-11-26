В результате удара ATACMS по дивизиону С-400 есть пострадавшие

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Первый удар ракетами ATACMS американского производства по объектам в Курской области был нанесен 23 ноября пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного дивизиона С-400, из них две достигли цели. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США нанес удар в районе Лотаревки (37 км северо-западней Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В хoде прoтивoракетнoгo бoя бoевым расчетoм ЗРПК "Панцирь", oсуществлявшим прикрытие этoго дивизиoна, три ракеты ATACMS были нейтрализованы, а две дoстигли цели", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в результате атаки получила повреждения радиолокационная станция. Вместе с тем пострадали люди из личного состава.