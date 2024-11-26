Ушаков: Армения не будет представлена на саммите ОДКБ

© Александр Рюмин/ ТАСС

Армения не будет представлена на саммите ОДКБ в Астане 28 ноября, вместе с тем Ереван уведомил, что не против принятия в ходе заседания согласованных документов. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Армения участвовать не будет, но ее представители заранее предупредили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, так как, по его утверждению, эта структура создала угрозы для суверенитета республики.