Кустурица заявил, что планирует получить гражданство РФ

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Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил в интервью телеканалу "Москва-24", что намерен получить гражданство РФ.

Корреспондент телеканала обратила внимание, что у режиссера уже есть два гражданства - сербское и французское, и задала вопрос, не хочет ли он получить еще и российское. Кустурица ответил, что такие планы у него есть: "Российское гражданство получать буду, да".

"Но я уже россиянин. А для чего нужен российский паспорт - увидим, когда буду снимать фильмы", - отметил он. Вместе с тем режиссер посетовал, что Россия и Сербия слишком мало взаимодействуют в области культуры, хотя жители обеих стран представляют очень близкие культуры.