Трамп может спровоцировать рецессию в Европе

Владимир Блинков, экономический обозреватель

После избрания Трампа президентом США в Евросоюзе царят мрачные настроения из-за заявленного им намерения продолжить протекционистскую политику с целью вернуть Америке былое величие. Во время предвыборной кампании он не раз заявлял, что заставит ЕС «заплатить большую цену» за отказ покупать в достаточных объемах американский импорт и введет 10–20% пошлины на все товары (сейчас среднем 3–4%) т.е. «прикроет» американский рынок для европейских товаров.

Отмечу, что перспективы у европейской экономики и без дополнительных пошлин неутешительные, крупнейшие экономики Европы и так отстают от США и Китая в восстановлении после пандемии. Говоря о причинах сложившейся ситуации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что «из-за ошибочных решений Брюсселя экономика Евросоюза теряет конкурентоспособность». Продвигаемая руководством ЕС альтернатива российскому газу - импорт СПГ из США, позволила по объемам его практически заместить. В итоге США фактически стали для Европы безальтернативным поставщиком, их доля на европейском рынке выросла с 27% в 2021 г. до 48% в 2023 г. и они очень хорошо заработали на этом. Но дальнейшее следование этой стратегии, на котором настаивает руководство Еврокомиссии, не позволит Европе выйти из энергетического кризиса и поддержать свою промышленность. Сейчас европейские цены на природный газ вдвое превышают цены конца прошлой зимы, продолжая снижать конкурентоспособность производственного сектора. Все чаще появляются объявления крупных производственных компаний об убытках и закрытии заводов, потере рабочих мест и списаниях на миллиарды евро. И еще одна зима с высокими ценами на газ и на электроэнергию еще больше омрачит будущее европейских энергоемких компаний даже без новых пошлин.

А введение новых пошлин, по мнению Джеймса Найтли, главного международного экономиста компании ING, может привести к полномасштабной рецессии в европейских странах. При их введении экспорт из еврозоны в США может упасть на треть, а ущерб для стран ЕС будет более серьезным, чем для Китая.

В наибольшей степени пострадает Германия, которая является крупнейшим экспортером в США среди государств Евросоюза. Ее экономика забуксовала еще после начала СВО и прекращения поставок дешевого газа из России, являвшегося ключевой составляющей промышленного успеха страны. Поэтому для страны, которая уже второй год живет в условиях рецессии, проблемы, создаваемые ростом пошлин, особенно болезненны. Их введение ударит, прежде всего, по автомобилестроению, фармацевтике и машиностроению – отраслям, которые и так находятся в не очень хорошем состоянии. Так, крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, являющийся основным работодателем в Германии, недавно объявил о возможном закрытии своих заводов и увольнении рабочих т.к. конкуренция со стороны китайских электромобилей болезненно сказывается на объемах продаж в Европе и других странах. США являются самым крупным рынком для автомашин из Германии, на их долю пришлось почти 13% из 3,1 млн авто, проданных Берлином за рубежом в 2023 г. Трамп заявил на одном из митингов, что хотел бы, чтобы немецкие автоконцерны стали американскими автоконцернами и свои заводы строили в Америке. Он пообещал, что те иностранные фирмы, которые перенесут свое производство в США, получат налоговые льготы, а те, которые откажутся, столкнутся с высокими ввозными пошлинами. Так что будущая война взаимных пошлин между США и ЕС может сильно омрачить перспективы европейского, прежде всего немецкого автомобилестроения.

По оценкам мюнхенского института Ifo, в сценарии, где Трамп вводит обещанные 20% тарифы на некитайский импорт, немецкий экспорт в США может упасть на 15%. Как заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель полная реализация тарифных планов Трампа может снизить ВВП на 1%.

Повышение американских пошлин коснется не только Германии и автомобилестроения, но и других отраслей, прежде всего фармацевтической, пищевой промышленности, виноделия, производителей сыров, жемчуга, химикатов, ядерных реакторов, стеклянной посуды, обуви и многих других товаров.

Дополнительный негативный эффект вызовет и обещанное Д.Трампом повышение американских пошлин для Китая. Это наверняка заставит китайских производителей расширять продажи за пределами США и повлечет усиление конкуренции с европейскими производителями на мировых рынках. Кроме того, в этом случае любой европейский производитель, пользующийся импортируемыми из Китая материалами, столкнется с ростом затрат вне зависимости от того, где находятся его предприятия. И европейские компании понимают это. Так, датская компания Vestas, являющаяся мировым лидером в производстве ветряных турбин, одной из первых начала переносить производство из Европы. Сейчас она увеличила производство на двух своих американских заводах в Колорадо, более 40% ее заказов за третий квартал 2024 г. пришлись на Америку. Компании уже пришлось столкнуться с антикитайскими пошлинами, введенными администрациями Трампа и Байдена и она стремится исключить как можно больше компонентов китайского происхождения, что увеличивает затраты.

Помимо роста тарифов дополнительные проблемы для европейской экономики создают перспективы сокращения Трампом военной поддержки Украины т.к. Европа будет вынуждена выделить больше средств Киеву. В итоге, по мнению генерального директора британской консалтинговой финансовой компании deVere Group Найджела Грина экономические проблемы Европы, в том числе высокие цены на энергоносители, медленный экономический рост и геополитическая нестабильность, только усугубятся т.к. это еще больше усилит нагрузку на национальные бюджеты и увеличит дефицит. В результате как считает главный экономист голландского банка ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski) «сбудится худший экономический кошмар Европы и в будущем году еврозона может погрузиться в полномасштабную рецессию».

Отмечу, что руководство стран ЕС постепенно осознает опасность. Необходимость в координации ответных действий ЕС стала главной темой саммита в Будапеште. «Не спрашивайте, что США могут сделать для вас. Спрашивайте, что Европа должна сделать для себя, - сказала на встрече в Будапеште итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. - Европа должна найти баланс. Мы знаем, что нам надо делать». По итогам встречи лидеры приняли совместную декларацию, пообещав повысить конкурентоспособность Европы. Но без ответа остается вопрос - сумеет ли Евросоюз превратить эти настроения в реальность, продолжая «сидеть на американской газовой игле»?

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