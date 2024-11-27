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Бундесвер готовит гражданские фирмы ФРГ к войне с РФ

Стратегическая концепция «Оперативный план Германия» уже работает

Бундесвер готовит гражданские фирмы ФРГ к войне с РФ
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Павел Александров, международный обозреватель

В последнее время мы в России чаще слышим о том, как нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) чуть ли не «героически» противостоит регулярным требованиям высокопоставленных русофобов, например, из ХДС или СвДП, начать поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пока противостоит. При этом на задний план как-то ушел перечень немецких вооружений, которые продолжают поступать ВСУ – танки Leopard, БМП Marder, боевые вертолеты, самоходные зенитные установки, снаряды и мины, другое оборудование и боеприпасы. Мы чаще слышим о «глубинном государстве» в США, но очень похоже, что нечто подобное существует и в Германии.

Почему-то подзабыты оказались высказывания самого популярного сейчас в ФРГ немецкого политика министра обороны Бориса Писториуса о необходимости «сделать к 2029 году Бундесвер готовым к войне». К войне с кем? С Россией, разумеется. Подзабыто это, возможно, в общественном сознании у нас, в России. Но никоим образом не в государственных структурах ФРГ. Ведь еще в январе этого года в интервью немецкому информационному агентству DPA генерал-лейтенант Андрэ Бодеманн в общих чертах рассказывал о длившейся, по его словам, к тому времени уже в течение года разработке секретной концепции «Оперативного плана Германия» (OPLAN) для «защиты от агрессивных намерений России».

Генерал сообщил тогда, что «впервые после окончания «холодной войны» снова разрабатывается комплексный план обороны страны». Его детали согласовываются «с полицией, ведомствами по защите гражданского населения и службами чрезвычайных ситуаций, представителями логистической и энергетической отраслей, а также союзниками». Г-н Бодеманн признал тогда, что за 30 лет ситуация в Европе изменилась, и Германия «уже не является фронтовым государством, а скорее находится в тылу» НАТО. Поэтому он не ожидает на территории ФРГ «танковых сражений и высадки российских десантников». Но, по его мнению, в ФРГ в опасности находятся «объекты критической инфраструктуры, порты, мосты, объекты энергетики, на которых возможны организованные спецслужбами РФ диверсии».

Кроме того, генерал говорит об угрозах распространения «врагом» фейковых новостей и различного рода дезинформации, попытках повлиять на решения правительства, позицию СМИ и умонастроения граждан, а также кибератаки на энергетические объекты и телекоммуникацию ФРГ. Опасения Андрэ Бодеманна касаются и того, что «значительные силы НАТО будут отвлечены на защиту восточного фланга альянса», и в этой связи Германия должна сама позаботится о своей безопасности. Кроме того, он напоминает, что ФРГ должна обеспечить беспроблемное передвижение по своей территории военных и других грузов союзников. А также мобилизовать возможности всех гражданских строительных, транспортных и логистических фирм в интересах Бундесвера, например, грузовики и бульдозеры.

Появившаяся несколько дней назад во влиятельной  Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) публикация под заголовком «Бундесвер готовит фирмы на случай войны» свидетельствует, что стратегическая концепция «Оперативный план Германия» (OPLAN) уже работает. Несмотря на всю неразбериху на партийно-политическом ландшафте ФРГ и подготовку к досрочным выборам в Бундестаг, назначенным на 23 февраля 2025 года. И что бы там ни декларировал канцлер Шольц, немецкое «глубинное государство» последовательно готовится к войне против России. Не стоит забывать и агрессивные заявления основного претендента на пост будущего канцлера Фридриха Мерца (ХДС).

По информации FAZ, исходя из «Оперативного плана Германия», размер которого составляет более тысячи страниц, Бундесвер уже контактирует со множеством гражданских фирм критической инфраструктуры, которые «подлежат защите» в случае нападения России. При этом газета обращает особое внимание на то, что ФРГ «предстоит стать перевалочным пунктом для транспортировки десятков, а может и сотен тысяч солдат, боеприпасов, продуктов питания и медикаментов» для обороны от РФ восточного фланга НАТО.

В этой связи газета Die Welt прямо пишет, что на базе «Оперативного плана Германия» Бундесвер уже начал обучение и подготовку гражданских фирм на случай, когда «война станет для ФРГ конкретнее, чем агрессия России против Украины». Так, в Торгово-промышленной палате Гамбурга состоялось первое мероприятие, в ходе которого военспецы Бундесвера напрямую обратились к гражданским фирмам. Например, подполковник Йорн Плишке посоветовал собравшимся «из расчета на каждые сто сотрудников обучить не менее пяти водителей грузовых автомобилей, даже если сейчас вы в них и не нуждаетесь».

Свой совет подполковник подкрепил сообщением о том, что «в настоящее время 70% водителей грузовиков в Германии являются гражданами стран Восточной Европы». «Если там начнется война, где окажутся все эти люди?», глубокомысленно продолжил представитель Бундесвера. Кроме того, он посоветовал всем владельцам фирм разработать на случай войны «конкретный план того, чем должен быть занят каждый из сотрудников компании», а также предусмотреть приобретение ветряков и дизель-генераторов для обеспечения своих потребностей в электроэнергии.

Главный управляющий ТПП Гамбурга Мальте Хайне высоко оценил важность мероприятия: «Мы должны укреплять сознание того, насколько важно хорошо подготовить экономику для гражданской и военной защиты Германии». По информации FAZ, подобные встречи и беседы пройдут во всех землях ФРГ.

 

 
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