Трамп бьёт долларом Мексику, Канаду и Китай. Но попадёт и США.

Игорь Пшеничников, политолог

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что одним из первых своих действий после возвращения в Белый дом он издаст указ о введении новых "всеобъемлющих пошлин" на все импортные товары из Китая, Мексики и Канады, трёх крупнейших торговых партнёров страны. Это наказание за попустительство этих стран контрабанде наркотиков в США.

Трамп сказал, что на мексиканские и канадские товары будут введены 25-процентные пошлины, а на китайские товары - 10-процентные. Всё это в рамках плана, направленного на предотвращение "вторжения наркотиков и мигрантов в США".

Трамп написал в своем посте в сети Truth Соц. сети: "Как всем известно, тысячи людей устремляются в США через Мексику и Канаду, в результате чего уровень преступности и наркотиков достигает невиданных ранее масштабов. <…> 20 января, в качестве одного из моих первых исполнительных указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентную пошлину на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты, за их смехотворно открытые границы. Этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят вторжение в нашу страну! И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревающую проблему. Настоящим мы требуем, чтобы они использовали эту силу. И до тех пор, пока они этого не сделают, им придется заплатить очень высокую цену!"

То же самое касается и Китая, власти которого Трамп обвиняет в попустительстве производства фентанила, который доставляется в США через Мексику и Канаду. Только тарифы на китайские товары будут чуть ниже – 10 %. "До тех пор, пока они (поставки фентанила в США из Китая через Мексику) не прекратятся, мы будем взимать с Китая дополнительную плату в размере 10% сверх любых дополнительных тарифов на все их многочисленные товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки", - написал Трамп в отдельно посте. То есть, к обещанным Трампом 60-процентным тарифам на весь китайский импорт нужно будет прибавить еще 10%.

Как говорится, Трамп бьёт соседей с юга и севера, а также Китай рублём. То есть, долларом. Как пишет The New York Times, "в совокупности тарифные угрозы стали драматическим ультиматумом трём крупнейшим торговым партнёрам Соединённых Штатов и шагом, который грозит посеять хаос в дипломатических и экономических отношениях Америки ещё до того, как мистер Трамп войдёт в Белый дом". Новости о предстоящем введении тарифов сразу же вызвали тревогу в трёх странах. Валюты Канады и Мексики подешевели по отношению к доллару. А представитель посольства Китая в Вашингтоне предупредил, что "никто не выиграет торговую войну".

И в самом деле, экономисты уже предупредили, что из-за предложенных пошлин американские потребители столкнутся с повышением цен на товары. Тарифы окажут серьёзное влияние на американскую промышленность, в том числе на автопроизводителей, фермеров и производителей продуктов питания, которые активно перевозят детали, материалы и готовую продукцию через границы США.

На Мексику, Китай и Канаду в совокупности приходится более трети товаров и услуг, импортируемых и экспортируемых Соединёнными Штатами, что обеспечивает десятки миллионов рабочих мест в США. В 2023 году эти три страны вместе приобрели товаров и услуг на сумму более 1 триллиона долларов и предоставили Соединённым Штатам товаров и услуг на сумму почти 1,5 триллиона долларов.

Цель Трампа в целом понятна. Это продолжение его политики возвращения промышленного производства в страну и его стимулирование. Но как поведут себя другие страны в ответ на меры Трампа? Затраты могут быть особенно высокими для отраслей по обе стороны американских границ с Мексикой и Канадой. Эти отрасли зависят от тесно интегрированного североамериканского рынка, связанного соглашением о свободной торговле на протяжении более трёх десятилетий. Речь идет о соглашении USMCA (United States - Mexico - Canada Agreement). В первую каденцию Трампа, в 2020 году, оно заменило собой соглашение NAFTA (North American Free Trade Agreement), подписанное еще в 1994 году.

Повышение цен на импортные товары на 25 % может сделать многие из них слишком дорогими, что потенциально нанесёт ущерб торговле на всём континенте. Это также может вызвать ответные меры со стороны других государств, тех же Канады и Мексики, которые могут ввести собственные пошлины на американский экспорт. Кроме того, введение Штатами новых тарифов может привести к судебным разбирательствам в отношении США и потенциально поставить под угрозу само соглашение и условия торговли, которые оно устанавливает для Северной Америки. Выдержит ли USMCA такое испытание?

Экономисты указывают, что планируемые Трампом меры могут привести к резкому росту цен и дефициту товаров для потребителей в Соединённых Штатах и других странах, а также к банкротствам и сокращению рабочих мест. Трамп настаивал на том, что иностранные компании должны платить пошлины. Но на самом деле, как подчеркивают эксперты, их платят американские компании, импортирующие товары. И во многих случаях свои расходы они перекладывают на плечи американских потребителей.

Так что, планируемая Трампом борьба с наркотрафиком торгово-экономическими инструментами совсем неоднозначна. Она может обернуться большими потерями для самого американского бизнеса и, соответственно, для американской экономики. И потому есть немало экспертов, которые полагают, что заявление Трампа – это пока только шаг в сторону начала переговоров о тарифах, а вовсе не утвержденный и не подлежащий изменению план.

США не могут конкурировать с Китаем, если установят непомерно высокие цены на такие канадские товары, как алюминий, автомобили, уран и и нефть. Например, половина автомобилей, произведённых в Канаде, сделана американскими компаниями. И половина деталей, которые используются во всех автомобилях, произведённых в Канаде, поставляется американскими поставщиками. Более половины сырья в Канаду поступает из США. То есть, канадские и американские компании не просто партнёры, они составные части единого целого, которые невозможно разделить, не уничтожив их.

Хотя американская пресса приводит и мнение других экспертов, которые заявили, что усиливающаяся тенденция Трампа к протекционизму говорит о том, что тарифы действительно могут быть введены. Одним словом, дождёмся 20 января 2025 года – дня инаугурации Трампа. К этому моменту вопрос прояснится.