Политолог Брутер: второй срок Трампа начнется примерно также, как и первый

Второй срок Трампа на посту президента США начнется примерно также, как и первый. Трамп сейчас формирует свою команду и окружает себя людьми, которых он считает надежными и доверенными. Мы пока не знаем людей, которые будут заниматься украинским и российским направлениями. Интересный вопрос: насколько сможет Трамп вычленить украинское направление из работы Госдепа? Мы много раз слышали из Вашингтона, что режим спецпредставителей себя не оправдывает.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/46416f0a1cdd5dbdc26af9827e59c8fe/