Политолог Подберезкин: до вступления Трампа в должность ситуация на Украине может сильно измениться

Сейчас бессмысленно гадать о действиях Трампа на посту президента США. Всю полноту власти он получит только 21 января, а пока власть находится в руках Байдена, и мало что мешает ему принимать любые решения. Он будет действовать в соответствии с утвержденной в США стратегией. Да и Трамп в январе вряд ли сразу бросится на решение внешних вопросов. Скорее всего, первое время он посвятит внутриполитическим проблемам Америки. Неясно также и то, что будет с Украиной к концу января. Очень возможно, что произойдет надлом, и ВСУ больше не смогут держать фронт. Плюс, российские удары по энергетическим объектам могут привести к полному коллапсу в стране.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4efa305b14a232f753aa86fcd4427bf4/