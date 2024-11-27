Востоковед Куртов об уникальности отношений России и Казахстана

Повестка российско-казахстанских переговоров на высшем уровне настолько обширна, что в состав официальной делегации РФ войдут практически все члены правительства. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, анонсируя государственный визит Владимира Путина в Казахстан 27-28 ноября.

Востоковед, эксперт по странам СНГ Аждар Куртов отмечает, что «президент России Владимир Путин уже обозначил характер российско-казахских отношений – это отношения стратегического союзничества. Это очень редкая формула, которая говорит, что эти отношения в сложный период после распада Советского Союза претерпевали разные моменты, но вышли на траекторию весьма устойчивого развития по всем направлениям. Это и экономическое, и гуманитарное, и политическое сотрудничество в рамках самых разных международных объединений, в которые входят обе страны. Кроме того, это сотрудничество в сфере безопасности».

По словам эксперта, «что касается препятствий для развития отношений двух стран, то они традиционно связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, это враждебная деятельность наших геополитических противников, которые до сих пор не оставляют попыток рассорить наши две страны, как и попыток рассорить Россию и с другими партнерами по СНГ. Одним из ярких проявлений этого была попытка государственного переворота в Казахстане, которая была успешно предотвращена путем взаимодействия казахстанских властей с Москвой. Но эти попытки до сих пор происходят, в Казахстане действуют СМИ западных стран, которые пытаются представить политику России в недружественном свете. Кроме того, проявляются еще отголоски 1990-х годов, и они до сих пор видны в деятельности отдельных политиков, которые проводят западную линию. А второе обстоятельство связано с тем, что прошедший период становления отношений был ознаменован разными этапами, и был период всплеска национализма в 1990-е годы. Тогда под фальшивыми идеями верховенства одной этнической группы разжигалась национальная рознь, наблюдался невиданный отток из Казахстана нетитульного населения - русских, немцев, татар и многих других. Преследовались политические организации, которые рассчитывали на укрепление связей с РФ. Да, этот период в основном прошел, но люди, которые жили в этот период и которые добивались каких-то успехов в своей деятельности, остались. Они продолжают придерживаться своих взглядов и просто выжидают удобного момента для того, чтобы активизировать свою деятельность. Это тоже обстоятельство, которое характерно для нынешней эпохи. Кроме того, строя отношения в рамках того же ЕАЭС нужно понимать, что мы не равновелики с Казахстаном. Россия гораздо больше по своей территории, по своему военному могуществу, по своему экономическому потенциалу, по своему влиянию на международные процессы во всем мире, поэтому выстраивать отношения в таком виде на основах абсолютного равенства между государствами участниками того или иного объединения достаточно сложно. Всегда есть опасность того, что наши соседи будут требовать несоразмерно большего, чем их возможности по собственному вкладу в развитие того или иного объединения».