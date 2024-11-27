Президент присвоил Дню морской пехоты официальный статус в ВС РФ

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Президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус памятной даты в Вооруженных силах РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"Установить в Вооруженных силах РФ День морской пехоты и отмечать его 27 ноября", - следует из текста документа.

День морской пехоты праздновался 27 ноября и ранее, но только внутри Военно-морского флота, а отныне будет отмечаться на более высоком уровне.

На вооружении пехотинцев находится плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие.

Согласно данным Минобороны РФ, боевой потенциал морской пехоты расширяется за счет танковых подразделений, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставок новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники. Кроме того, производится обновление корабельного состава.