Политолог Федотов: правые не решатся спровоцировать правительственный кризис во Франции

Сформированное три месяца назад правительство Франции оказалось на грани отставки. Добиться смены кабинета угрожает партия Ле Пен. Она заявила, что готова поддержать вотум недоверия правительству. Этот вотум парламент Франции уже провалил в октябре - из-за отказа фракции Ле Пен за него голосовать. Но теперь ее партия намерена изменить позицию, если власть впишет в бюджет на 2025 год новые налоги и одобрит закон о мигрантах.

Согласно опросам, 53% французов выступают за смену правительства, а рейтинг премьер-министра Барнье составляет 36%.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров поясняет, что «свалить правительство Франции может сейчас только объединение крайне левых и крайне правых. То есть «Народный фронт» и «Национальное объединение», но они друг друга ненавидят. Поэтому, когда с подобной инициативой выступал Меланшон и вся крайне левая гвардия, то «Национальное объединение» категорически отказывалось их поддерживать, и наоборот. Поэтому это является определенной гарантией того, что они не договорятся, и не будут свергать правительство сообща. А это дает какую-то перспективу правительству Барнье выжить в сложный период принятия бюджета. Тем более, что сейчас отправить правительство в отставку накануне Рождества и Нового года - довольно безответственный шаг потому, что альтернативы никто никакой не представляет. Поэтому отставка будет не выгодна ни крайне правым, ни крайне левым, которые рассчитывают на более длительную перспективу и какие-то успехи в будущем. Да, Марин Ле Пен сейчас обозлена за преследования ее деятельности в Европарламенте, но з она достаточно опытный политик, чтобы удержаться от того, чтобы отмстить правительству таким образом».

По словам эксперта, «Макрон после провальных выборов находится в ослабленном политическом положении. Поэтому он больше сосредоточен на внешней политике, чем на внутренней. Но здесь ему предложить тоже особенно нечего. Даже его партия с недоверием относится к нынешнему главе государства, обидевшись на него за неразумный роспуск и досрочные выборы в нижнюю палату Парламента. Поэтому Макрон вряд ли сейчас сможет стать человеком и политиком, который сможет объединить французов и сделать какие-то шаги для того, чтобы стабилизировать ситуацию в 5-й Республике. Проблема в том, что макрофинансы Франции находятся в глубоком кризисе. Нужно сэкономить в проекте будущего бюджета 60 млрд. евро. И за это критикуют правительство, но по-другому ничего не выходит. Поэтому чудодейственных рецептов Макрон сейчас не предложит и вряд ли станет политиком, который стабилизирует ситуацию и выведет Францию из тяжелой экономической ситуации».