Маск заявил, что Байден финансирует "вечную войну" на Украине

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Американский миллиардер Илон Маск полагает, что действующий президент США Джо Байден финансирует "вечную войну", запрашивая у Конгресса дополнительные средства на помощь Киеву.

"Финансирование вечной войны", - указал он в соцсети X, комментируя публикацию одного из своих подписчиков. Этот пользователь, реагируя на новость о запросе американским лидером $24 млрд для Украины у Конгресса США, высказал мнение, что "Байден руководит преступной организацией, которая ворует деньги налогоплательщиков с целью форсировать начало третьей мировой войны".

Ранее американская газета Politico информировала о том, что 25 ноября американские законодатели получили от Байдена запрос на выделение $24 млрд для Украины. Согласно данным источников издания, вашингтонская администрация надеется, что $16 млрд будут направлены на "восполнение американских запасов" тех вооружений, которые ранее были переданы Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Она подразумевает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники из американских запасов.