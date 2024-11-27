AFP: движение ХАМАС готово к прекращению огня в секторе Газа

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Палестинское радикальное движение ХАМАС готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа после объявления перемирия между Израилем и Ливаном. Об этом рассказал агентству France-Presse анонимный представитель радикальной организации.

По его словам, "ХАМАС готово к соглашению о прекращении огня и серьезному соглашению об обмене заключенными". Представитель называл большим успехом для сопротивления "объявление о прекращении огня в Ливане".

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил план прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого президент США Джо Байден объявил, что договоренности между Израилем и шиитской организацией "Хезболлах" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль в ответ объявил о тотальной блокаде Газы и начал военную операцию в анклаве.