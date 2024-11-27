The National Interest: применение "Орешника" позволило России "показать зубы"

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Применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном оснащении подтвердило серьезность намерений России по защите своих рубежей. Соответствующая точка зрения изложена в материале американского журнала The National Interest.

Как отмечается, Россия была вынуждена отреагировать на решение президента США Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь РФ. Ударив "Орешником" в неядерном исполнении по территории Украины, Москва продемонстрировала, что не блефует. Она смогла "показать зубы, избежав масштабных разрушений".

Так, Россия показала, что у нее есть ранее не известное миру оружие, и она готова его применить, указывает издание.