Грушко считает закрытие немецкого бюро Первого канала грубейшим нарушением

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Закрытие немецкого бюро Первого канала представляет собой грубейшее нарушение всех фундаментальных принципов международного общения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко при общении с журналистами.

"Мы относимся негативно. Это грубейшее нарушение всех фундаментальных принципов международного общения, в которое входит и уважение свободы слова, и права доступа к информации. Воспринимаем это как очередной недружественный шаг властей ФРГ и, несомненно, будем продолжать бороться за права наших журналистов, но если никаких движений в сторону уважения их прав не будет, то, видимо, надо будет отвечать в какой-либо форме взаимностью", - сказал он.

Ранее стало известно, что власти ФРГ решили закрыть немецкое бюро Первого канала, сотрудникам корпункта в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.