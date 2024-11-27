Российский рынок акций демонстрирует снижение ведущих индексов

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Российские акции утром 27 ноября предпринимают попытку отскока после обвала в предыдущие дни. Так, по данным площадки, индекс Мосбиржи на открытии демонстрировал рост на 0,57% и составлял 2 478,34 пункта, РТС поднимался на 0,58%, до 743,23 пункта. Курс юаня на открытии рос на 0,56% и находился на отметке в 14,75 рубля.

По состоянию на 10:13 мск динамика рынка стала отрицательной. Индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 2 461,30 пункта (-0,12%), индекс РТС снижался также на 0,12% и торговался на уровне 738,03 пункта.

Во вторник индекс Мосбиржи не смог удержать уровень 2 500 пунктов, завершив сессию на минимальных отметках с апреля прошлого года.