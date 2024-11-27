Над Черным морем и Крымом нейтрализовали 25 украинских БПЛА

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Средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В среду, 27 ноября, с 08:30 до 10:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - указали в российском военном ведомстве.