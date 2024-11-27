Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

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Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Все 160 сенаторов проголосовали за одобрение закона.

Таким образом, доходы федерального бюджета в 2025 году ожидаются в размере 40,296 трлн рублей, в 2026 году - 41,84 трлн рублей и в 2027 году - 43,154 трлн рублей. Расходы в 2025 году прогнозируются на уровне 41,469 трлн рублей, в 2026 году - 44,022 трлн рублей, в 2027 году - 45,915 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета составит в 2025 году - 1,173 трлн рублей, в 2026 году - 2,181 трлн рублей, в 2027 году - 2,761 трлн рублей.

ВВП в 2025 году ожидается в объеме 214,575 трлн рублей (рост на 2,5%), в 2026 году - в объеме 230,568 трлн рублей (рост на 2,6%), в 2027 году - 248,313 трлн рублей (рост на 2,8%).

Вместе с тем верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2026 года 29,385 трлн рублей, на 1 января 2027 года - 34,046 трлн рублей, на 1 января 2028 года - 39,004 трлн рублей. Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2026 года $61,1 млрд (€55,5 млрд), на 1 января 2027 года - $59,2 млрд (€53,4 млрд), на 1 января 2028 года - $56,5 млрд (€50,9 млрд).

Ожидается, что уровень инфляции составит в 2025 году - 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.

Кроме того, объем Фонда национального благосостояния составит в 2025 году - 11,055 трлн рублей (5,2% ВВП), в 2026 году - 12,883 трлн рублей (5,6% ВВП) и в 2027 году - 14,927 трлн рублей nbsp;(6% ВВП).