Всемирный банк передал Украине $4,8 млрд

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Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка по линии инвестиционного проекта PEACE in Ukraine. Соответствующее сообщение разместил премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Украина получила $4,8 млрд от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, инициированный для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, здравоохранения, агропроизводителей и проектов восстановления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с февраля 2022 года через механизмы Всемирного банка было привлечено уже порядка $50 млрд.

Как заявил Минфин Украины в Telegram-канале, получение этой помощи стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств от других партнеров по развитию. Кредит в размере $4,8 млрд будет направлен на покрытие приоритетных социальных и гуманитарных расходов.