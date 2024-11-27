Матвиенко: Россия обладает супероружием для "неотвратимого ответа" на агрессию

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Россия готова к любому развитию событий, страна обладает мощными средствами для ответа на угрозы. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания.

По ее словам, у РФ "есть средство, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ". Спикер СФ обратила внимание, что Москва сама не "нагнетает эскалацию". "Мы вынуждены, к сожалению, на нее реагировать", - подчеркнула она.

Кроме того, Матвиенко назвала мощнейшим актом современной геополитики обращение президента России Владимира Путина и применение "Орешника". Она убеждена, что посланный главой российского государства сигнал все адресаты приняли и расшифровали. Вместе с тем спикер заявила о необходимости сохранять готовность к безрассудным действиям Запада.