Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева

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Второй Западный окружной военный суд оставил в силе продление срока ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву, которому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

"Постановление Московского гарнизонного военного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева оставить без изменений", - указали в суде.

Мера пресечения Пашаеву была продлена по ходатайству военных следователей на срок до 15 января. По утверждению обвиняемого, уголовное дело в его отношении сфабриковано по заявлению блогера Алексея Блиновского, вину бывший адвокат не признает.