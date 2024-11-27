Фицо официально принял приглашение приехать на 9 Мая в Москву

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Я проявляю исключительный интерес к участию в праздновании победы над фашизмом, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принимаю официальное приглашение президента России Владимира Путина участвовать в этих важных торжествах", - указал Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, "Красная армия и народы бывшего СССР внесли наибольший вклад в разгром фашизма и победу во Второй мировой войне". "Граждане Словацкой Республики с уважением и почтением относятся ко всем памятным датам, связанным с освобождением нашей территории Красной армией в 1944-1945 годах, и благодарны за помощь, оказанную СССР Словацкому национальному восстанию", - подчеркнул премьер.

Ранее Фицо отмечал, что договорился с президентом Сербии Александаром Вучичем вместе отправиться в Москву на празднование 9 Мая.