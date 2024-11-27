Сараево заняло первое место в списке самых загрязненных городов планеты

Сараево, столица Боснии и Герцеговины (БиГ), заняло первую строчку в рейтинге крупных городов планеты с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные рейтинга швейцарской компании IQAir на 10:00 мск.

Как отмечается, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе боснийской столицы достигло 324 микрограмма на кубометр (мкг/м3) при безопасном пороге в 37,5 мкг/м3. На втором месте в списке находится Лахор (290 мкг/м3), за ним идет Дели (233 мкг/ м3). В десятку также вошли Каир, Мумбаи и Карачи. Еще одним европейским городом с самым загрязненным воздухом в мире стала столица Северной Македонии - Скопье. Она оказалась на пятой позиции.

Большая часть Сараево расположена в межгорной котловине, через которую протекает река Миляцка. Из-за этого в долине часто задерживается смог. Кроме того, высокий уровень загрязнения связан с широким использованием дров и угля для отопления, а также эксплуатацией населением старых автомобилей.