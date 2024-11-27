Захарова отметила, что Запад пытался исказить восприятие применения "Орешника"

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На Западе попытались исказить восприятие применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник", изобразив это как агрессию со стороны России. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Для кого-то этот момент был очевидно отрезвляющий, для кого-то это был момент неожиданный, поскольку сила американской и англосаксонской, западной пропаганды имеет разрушительное воздействие, когда люди перестают думать самостоятельно. Им же навязали историю о том, что вот-вот, буквально через пару часов, минут, секунд "перемога" случится и Владимир Зеленский воссияет, они же жили с этим убеждением, каждый раз жертвуя, соглашаясь на какие-то транши", - указала Захарова, комментируя реакцию стран на удар "Орешником".

"Для кого-то это был момент абсолютной паники, а кто-то решил в очередной раз сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали до восприятия, что мы инициативно проводим какую-то агрессивную линию", - заявила дипломат.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее одобрили применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. Он отметил, что РФ в качестве ответа на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.