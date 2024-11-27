Эрдоган: Турция надеется на выполнение Израилем условий прекращения огня в Ливане

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает от Израиля буквального выполнения условий достигнутого с Ливаном соглашения о перемирии.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решение для конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Мы рады реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое вступило в силу сегодня утром. Рассчитываем, что все стороны, а особенно Израиль, будут в буквальном смысле выполнять свои обязательства для поддержания мира", - указал он, выступая в парламенте.

Эрдоган также отметил, что турецкая сторона "готова внести любой вклад в прекращение резни в секторе Газа и установление режима постоянного прекращения огня".

Ранее МИД Турции приветствовал установление режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, выразив надежду на то, что он будет постоянным. В ведомстве также подчеркнули, что международное сообщество "должно оказать давление на Израиль, чтобы он строго соблюдал режим прекращения огня и возместил причиненный Ливану ущерб".

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября в 04:00 по местному времени в соответствии с американо-французской инициативой. По информации газеты Al Nahar, документ предполагает постепенное развертывание частей ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. Со своей стороны, Израиль начнет в период до 60 дней выводить свои войска из Южного Ливана. С одобрения сторон будет образован комитет по наблюдению за выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, в который войдут Великобритания, Франция и США.