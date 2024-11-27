Потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили более 36 010 военных

© AP Photo/ Libkos/ТАСС

Совокупные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении составили более 36 010 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны Рф сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 36 010 военнослужащих, 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 199 боевых бронемашин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли 27 единиц инженерной и другой техники, в том числе 13 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.