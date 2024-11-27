Bild: издание мемуаров принесло Меркель миллионы

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Издание мемуаров под названием "Свобода" принесло миллионы экс-канцлеру ФРГ (2005-2021) Ангеле Меркель. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на неназванного эксперта из индустрии книгоиздания.

Отмечается, что покупка прав на издание мемуаров только на немецком языке обошлась издателям в сумму от €1,5 млн до €1,8 млн. При этом книги будут не только продаваться по всему миру, но и массово скупаться фондами и другими околопартийными институтами в ФРГ, указывает издание.

По данным газеты, книга Меркель поступит в продажу сразу в 30 странах мира, в том числе РФ и КНР. При этом размер пенсии канцлера составляет около €15 тыс.

В магазинах стоимость 736-страничной книги составляет порядка €42. Меркель в ней рассказывает о своем восприятии лидеров ведущих стран, включая президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.