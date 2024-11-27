Фицо: с Трампом связаны большие надежды на завершение конфликта на Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре по телефону с будущим президентом США Дональдом Трампом отметил, что с его возвращением в Белый дом связаны огромные ожидания в сфере урегулирования на Украине.

"Несколько часов назад я провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой и выразил уверенность, что с ним в Словакии и во всей Европе связаны огромные ожидания в деле урегулирования военного конфликта на Украине", - указал Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Значительная часть общения политиков была посвящена обстановке на Украине. Трамп, по словам Фицо, поинтересовался его видением конфликта и путей урегулирования.