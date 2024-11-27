Рябков: скоро не будет альтернативы признанию США и НАТО участниками конфликта с РФ

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Близок момент, когда не будет альтернативы признанию США и НАТО полноценными участниками конфликта с Россией. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RT.

По его словам, "момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО полноценными участниками конфликта".

Запад пребывает в опасной иллюзии, что он якобы может одержать стратегическую победу над Россией, указал высокопоставленный дипломат. "Ядерная держава не может быть побеждена", - заключил он.