Президент РФ прилетел в Астану с государственным визитом

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Президент России Владимир Путин второй раз в этом году прибыл в Астану. На этот раз российский лидер наносит в Казахстан государственный визит, который по дипломатическому протоколу имеет наивысший статус.

Сегодня в Астане солнечно, около пяти градусов ниже нуля.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил российского коллегу у трапа, они обменялись рукопожатием. Затем Путин поприветствовал делегацию Токаева. При этом рота почетного караула Службы государственной охраны Республики Казахстан исполнила торжественный марш.

Официальная церемония встречи состоится в резиденции казахстанского президента "Акорда", в разных залах которой лидеры будут работать весь день. В четверг Путин продолжит работу в Астане на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.