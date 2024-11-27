Захарова: Москва готова обменять 630 военных с Киевом

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Москва готова к проведению очередного обмена военнопленными с Киевом в количестве 630 человек с каждой стороны. Об этом заявила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, ориентированы на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сегодня провести обмен 630 военнослужащими и параллельно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов", - сказала дипломат в ходе брифинга.