Курс юаня впервые с марта 2022 года поднялся выше 15 рублей

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Курс юаня на Московской бирже в среду поднялся выше 15 руб. впервые с 29 марта 2022 года.

По состоянию на 15:55 мск, курс китайской валюты демонстрировал рост на 34,3 коп. и находился на отметке в 15,013 руб.

К 16:15 мск юань ускорил рост и торговался на уровне 15,125 руб. (+45,5 коп.), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 480,95 пункта (+0,67%), индекс РТС рос на 0,67% и составлял 743,91 пункта.