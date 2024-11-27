Economist: потери ВСУ в конфликте с РФ могут составлять около 500 тыс. человек

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией могут составлять до 500 тыс. человек. Соответствующие оценки приводит британский журнал The Economist на основе сбора данных из открытых источников.

Отмечается, что безвозвратные потери ВСУ могут составлять от 60 тыс. до 100 тыс. человек, а санитарные потери - еще 400 тыс. человек. При этом статистика не учитывает потери среди гражданского населения.