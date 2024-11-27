В рамках визита Путина в Казахстан будут подписаны 20 соглашений

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Казахстан и Россия намерены заключить 20 соглашений в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина в Астану. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы сегодня примем очень важные документы - это 20 соглашений, которые, несомненно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества", - сказал он в ходе переговоров с российским лидером в узком составе. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

Он также обратил внимание, что Казахстану и России "удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства".

По данным пресс-службы, на переговорах в узком составе лидеры двух стран обсудили перспективы взаимодействия в промышленной кооперации, энергетике, нефтегазовой промышленности, транзите энергоресурсов, машиностроении, транспорте, финансах, экологии, образовании, науке, а также культурно-гуманитарные связи двух государств.

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан 27 ноября. В четверг президент РФ также примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в Астане.