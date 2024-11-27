Фон дер Ляйен пообещала европейцам "борьбу за свободу", как на Украине

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении возглавить борьбу сообщества "за демократию", и пообещала нынешнему поколению европейцев "борьбу за свободу" аналогичную той, "которую ведут украинцы".

"Я верю, что наше поколение европейцев должно снова отстаивать свободу и суверенитет", - сказала фон дер Ляйен, представляя программу своей новой Еврокомиссии на сессии Европарламента, который должен утвердить новый состав еврокомиссаров.

По ее словам, битва предстоит за ту же "свободу", за которую сегодня сражаются на Украине. Фон дер Ляйен также предупредила, что результаты этой борьбы будут формировать "будущее конфронтационного и нестабильного мира".

Она отметила, что "битва за свободу и демократию объединяет всех европейцев", заверив, что намерена сделать это главным приоритетом своей второй ЕК.