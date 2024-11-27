В секторе Газа погибли более 30 человек за сутки из-за действий Израиля

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В результате действий израильских сил в блокированном секторе Газа погибли за прошедшие сутки около 30 палестинцев. Соответствующие данные приводит Минздрав анклава.

По его данным, "жертвами агрессии Израиля за минувшие сутки стали 33 араба, еще 134 человека пострадали". Уточняется, что с начала военной операции израильских сил в Газе "было убито 44 282 палестинца, 104 880 человек получили ранения".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.