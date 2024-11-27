Путин констатировал отсутствие у России и Казахстана нерешаемых вопросов

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Россия и Казахстан имеют друг к другу некоторые вопросы, но могут и нацелены их решить. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой казахстанского государства Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе.

По словам Путина, "Казахстан - стратегический партнер и надежный союзник России". Он указал, что в ходе переговоров в узком составе "затрагивали те проблемы, которые возникают в рамках такого большого двустороннего процесса, какие-то вопросы требуют внимания с российской стороны". "Вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений, есть такие же вопросы с нашей стороны", - отметил президент РФ, обращаясь к Токаеву.

Вместе с тем, по его мнению, "самое главное состоит в том, что есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их". "И они находятся. Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить", - подчеркнул Путин. "При таком настрое и будем добиваться больших успехов", - добавил он.

Российский лидер также заметил, что в ходе госвизита в Казахстан его сопровождает "полправительства РФ", а также выразил благодарность за теплую встречу.