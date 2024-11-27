Курс доллара на Forex поднялся выше 114 рублей

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Курс доллара на Forex в среду достиг 112,5 руб., евро - 118,4 руб., затем курс американской валюты вырос до 114,5 руб., курс евро составил 120,6 руб. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на платформе Tradingмview на 15:40 мск.

По состоянию на 16:03 мск курс доллара торговался на уровне 113,2 руб., курс единой европейской валюты достигал 119,2 руб. На 15:40 мск курс доллара рос до 112,5 руб., евро - до 118,4 руб.

Накануне Банк России установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,06 руб., евро - 110,49 руб.