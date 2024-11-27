Ермак допустил переговоры с Москвой без возвращения к границам 1991 года

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предположил, что Украина может вступить в диалог с Россией, не требуя отвода ее войск к границам 1991 года.

"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда противоборствующие стороны готовы остановить бои. При этом ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года", - указал он в материале для шведской газеты Dagens industri.

Ранее Киев неизменно настаивал на том, что пойдет на переговоры только в том случае, если войска РФ отойдут к границам 1991 года.

В июне президент РФ Владимир Путин обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. В их числе вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права и свободы русскоязычных граждан. Кроме того, Москва считает необходимым снять все антироссийские санкции и закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев такой мирный план отверг.