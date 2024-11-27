Песков анонсировал ответ на действия Германии против Первого канала

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Россия найдет лучший способ отреагировать на закрытие властями ФРГ бюро российского Первого канала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Любая точка зрения, которая не вписывается сегодня в европейские шоры, она неприемлема сейчас. К сожалению, это реальность, с которой мы имеем дело", - отметил он.

"Безусловно, мы будем подбирать, как наилучшим для нас образом на это ответить", - указал представитель Кремля.

Ранее в Германии приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала, сотрудникам корпункта в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну. МИД Германии объяснил такое решение некими визовыми проблемами.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в качестве ответной меры высылает двух журналистов немецкой медиагруппы ARD. Кроме того, по ее словам, телеканал сможет направить в Россию новых сотрудников.