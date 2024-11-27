Париж не будет исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан на территории Франции, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом информировали во французском МИД.

"Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС. При этом согласно французскому праву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием об его аресте и выдаче", - следует из коммюнике.

21 ноября МУС объявил, что санкционировал арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.