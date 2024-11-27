Шэрон Стоун обвинила граждан США в необразованности из-за победы Трампа

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Американская актриса Шэрон Стоун высказала мнение, что жители США избрали на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа из-за своей необразованности, сообщает портал The Daily Beast.

Актриса полагает, что американцы пребывают в "невежественном, высокомерном подростковом возрасте". "Американцы, которые не путешествуют, у 80% которых нет паспорта для выезда за границу, необразованны и необычайно наивны", - указала она.

Вместе с тем Стоун завуалированно сравнила Трампа с итальянским диктатором Бенито Муссолини. "Италия видела фашизм. Вы понимаете, что происходит в США. Вы видели это раньше", - отметила она.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. Он нанес поражение представительнице Демпартии действующему вице-президенту США Камале Харрис. Инаугурация республиканца намечена на 20 января 2025 года.

Шэрон Стоун - актриса, продюсер и бывшая модель. Обладательница премий "Золотой Глобус" и "Эмми". Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах "Основной инстинкт" (Basic Instinct, 1992), "Щепка" (Silver, 1993) и "Казино" (Casino, 1995).