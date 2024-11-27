Захарова отметила, что сотрудничество требует снятия с "Талибана" террористического статуса

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Россия нацелена развивать сотрудничество Афганистаном, но без снятия с движения "Талибан" (запрещено в РФ) статуса террористической организации сделать это невозможно. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Ранее мы уже говорили, что Россия планирует развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачу противодействия исходящим с афганской территории угрозам терроризма, наркотрафика. Однако без снятия с движения талибов статуса террористической организации сделать это невозможно", - указала она.

Дипломат напомнила про внесенный на рассмотрение Госдумы в понедельник проект закона, который "позволит временно приостановить запрет деятельности какой-либо организации, включенной в национальный список террористических структур". "В дальнейшем этот механизм можно будет распространить и на упомянутое движение", - отметила она.