Замгубернатора Ростовской области арестован на двухмесячный срок

© Официальный Telegram-канал заместителя Губернатора Ростовской области/ТАСС

Кировский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении заместителя губернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Соответствующее сообщение распространила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Кушнареву В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 24.01.2025 включительно", - следует из сообщения.

Уточняется, что против Кушнарева возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Как заявили в правительстве региона, министра транспорта замещает его первый заместитель Инна Володина.

В июне 2024 года Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора, до этого он был избран депутатом восьмого созыва Госдумы в 2021 году по избирательному округу № 152, входил в состав думского комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016 года по апрель 2019-го возглавлял администрацию Ростова-на-Дону, до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.