Медведев призвал к жесткому контролю за перемещением мигрантов по России

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В России необходимо четко отслеживать въезд мигрантов и их дальнейшее перемещение. Соответствующее сообщение разместил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "ВКонтакте".

"Все случаи въезда на территорию России, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий", - указал он.

Медведев отметил, что с 1 декабря в столичных аэропортах и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области будет запущен эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев. Мигранты должны будут сфотографироваться и пройти дактилоскопию.

"Новые правила ориентированы на то, чтобы создать надежную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство", - пояснил он.