Токаев: Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России

Михаил Терещенко/ТАСС

Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Казахстан впервые в истории двусторонних отношений вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России, что несомненно говорит о наличии прочного и высокого потенциала нашего сотрудничества. Уверен, что при сохранении такой позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в $30 млрд", - указал он.

Токаев обратил внимание, что серьезные успехи достигнуты в промышленной сфере. "Запущено 93 совместных проекта на сумму свыше $18 млрд. Сегодня реализуется еще 49 проектов с суммарным объемом инвестиций порядка $30 млрд. Отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов, строительство и модернизация крупных энергетических объектов", - уточнил он.

Ранее Токаев отмечал, что в 2023 году товарооборот Казахстана и России достиг $27 млрд. При этом на долю РФ приходится почти 20% внешней торговли республики.