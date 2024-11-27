Лавров: если долго испытывать терпение России, оно непременно закончится

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Терпение у России непременно закончится, если его долго испытывать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, комментируя удары ATACMS по российской территории.

"У нас есть много пословиц, которые иллюстрируют характер нашего народа: семь раз отмерь - один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. Но терпение, если его испытывают бесконечно, оно обязательно завершается", - подчеркнул он.

"Еще одна пословица, которая должна в этой конкретной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает", - указал глава российской дипломатии.

Во вторник в Минобороны РФ информировали о том, что, согласно подтвержденным данным, за последние три дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам на территории Курской области.

Как заявил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее одобрили разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. Он отметил, что РФ в качестве ответа впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.