Песков заявил, что число приглашенных лидеров на 9 Мая сопоставимо с саммитом БРИКС

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что число приглашенных на торжества по случаю 80-летия Победы иностранных лидеров сопоставимо с количеством высоких гостей саммита БРИКС в Казани.

"Я могу сказать, что приглашено большое количество. И количество приглашенных сопоставимо фактически с саммитом, который состоялся ранее в Казани", - сказал он в интервью каналу "Звезда".

Представитель Кремля не стал уточнять, есть ли среди тех, кому были направлены приглашения, лидеры стран Запада. "Мы все сообщим", - отметил он.