Глава ВТБ полагает, что курс доллара стабилизируется на более низком уровне

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Курс американской валюты после нынешнего роста стабилизируется на более низком уровне. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин при общении с журналистами.

"Курс доллара сегодня показывает рост. Я думаю, что он все-таки стабилизируется на более низком уровне", - отметил банкир.